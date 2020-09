Schauer und Gewitter Wetterumschwung pünktlich zum Herbstanfang

"Am Mittwoch ändert sich die Wetterlage zusehends", sagte ein DWD-Meteorologe am Dienstag in Offenbach. Ursache für den Wetterumschwung ist Hoch "Manfred", das nach Osteuropa abzieht und dabei zunehmend seinen Einfluss auf das Wetter in Deutschland verliert. Entsprechend gibt es am Mittwoch vom Süden bis nach Sachsen einzelne Schauer, gegen Abend dehnen sie sich auch auf den Westen und Nordwesten aus. Ab Donnerstag wird es deutlich kühler: Dabei erreichen die Höchstwerte nur noch knapp 20 Grad, sonst liegen sie zwischen 22 Grad im Südwesten und 25 Grad in der Lausitz.