Scharfe Kritik an #allesdichtmachen „Ihr habt eine Grenze überschritten“ – Notärztin platzt der Kragen

Notärztin: „Ihr habt eine Grenze überschritten“

„Ihr habt eine Grenze überschritten“, sagte Holzner, Leitende Oberärztin am Universitätsklinikum Essen, zur Aktion #allesdichtmachen am Samstagabend in einem Instagram-Video. „Und zwar eine Schmerzgrenze all jener, die seit über einem Jahr alles tun.“ Ihre Botschaft richtete die Medizinerin direkt an die Initiatoren und Teilnehmern der Corona-Kampagne. „Ich bin die Stimme des Gesundheitssystems, zumindest eine davon“, so beginnt der leidenschaftliche Appell. „Zynismus, Sarkasmus und Ironie sind aktuell nicht nur nicht angebracht, sondern ein Schlag ins Gesicht für uns alle“, führte die Notärztin weiter aus.