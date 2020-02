Nach Rassismus-Vorwürfen Schalke weiter empört - Coach Wagner entlastet

Alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck an einer Aufklärung. So leitete Hertha BSC am Freitag rechtliche Schritte ein. Der Spieler stelle "mit Unterstützung des Vereins Strafanzeige gegen Unbekannt", teilte der Club am Freitag auf Anfrage mit und bestätigte damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung.