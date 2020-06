Schäden beim Motorbootclub Benningen Tankschiff sorgt für hohen Wellengang

Beim Versuch, das Boot seiner Mutter vom Steg wegzudrücken um es so vor Schäden zu schützen, stürzte ein 22-jähriger und verletzte sich am Knie. Eine weitere Eigentümerin machte einen Schaden an ihrem Boot geltend. Die Wasserschutzpolizeistation Stuttgart hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sich im genannten Zeitraum am Neckar aufhielten und Angaben über das Tankmotorschiff "Intruder" machen können, werden gebeten, sich unter 0711/21805010 bei der Polizei zu melden.