Schäden an Halloween Wer für Gruselspaß am 31. Oktober haftet

Wird ein geparktes Auto in der Halloween-Nacht beschädigt, so fällt das unter „Vandalismus“. Häufig springt die Vollkaskoversicherung des Autobesitzers ein. Die Teilkasko kommt für Glasbruchschäden auf. Wenn möglich sollte man sein Auto Ende Oktober in der Garage oder andernorts sicher unterzustellen. Vom Gesetz wird nicht vorgeschrieben, ab welchem Alter Kinder alleine losziehen dürfen. Das liegt im Ermessen der Eltern. Allerdings müssen die Eltern ihrer Aufsichtspflicht nachkommen. Sind die Kinder spätnachts alleine unterwegs, kann das ein Fall für Polizei oder Jugendamt werden. Diese Vorschrift entfällt erst bei Volljährigkeit.