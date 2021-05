Schadenersatz Wer zahlt bei Schäden am Auto durch die Bordsteinkante?

So stieß in einem Fall vor dem Amtsgericht Remscheid eine zusteigende Beifahrerin die Autotür mit der Unterkante gegen einen relativ hohen Bordstein. Der Fahrer fand das nicht amüsant und verlangte Schadenersatz für die Macken an der Tür. Das Amtsgericht sprach der Zugestiegenen zwei Drittel der Schuld zu. Sie hätte beim Türöffnen darauf achten müssen, mit der Tür nicht gegen den hohen Bordstein zu stoßen. Denn das wäre für sie „leicht möglich gewesen“, weil sie selbst auf dem Bordstein gestanden hatte, als das Auto vor ihr zum Stehen kam.