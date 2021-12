Schaden durch Laster Laterne kippt nach Unfall in Garten

Passiert ist all das nach Angaben der Polizei gegen 10.55 Uhr, als der Unbekannte auf der Mundelsheimer Straße in Richtung Wettestraße unterwegs war. Nachdem der Sattelzug in die Wettestraße abgebogen war, krachte er mutmaßlich mit seinem Auflieger am rechten Fahrbahnrand gegen die Straßenlaterne.