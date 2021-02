SC Freiburg Trainer Streich verlängert erneut: "Weiterhin große Lust"

VfB Stuttgart gegen Hertha BSC

Als Martin Harnik dreimal gegen die Hertha traf

Ein Dreierpack von Martin Harnik? Gab’s erstmals in der Bundesliga in einem Duell des VfB Stuttgart mit Hertha BSC. Auf diese Partie aus dem Februar 2012 blicken wir in unserer Reihe „Legendenspiele“ zurück – vor dem erneuten Aufeinandertreffen mit den Berlinern.