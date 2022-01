SC Freiburg gegen VfB Stuttgart Als der VfB seinen ersten Bundesligasieg in Freiburg landete

Freiburg - Der VfB Stuttgart fährt an diesem Samstag (15.30 Uhr) sicher nicht als Favorit zum SC Freiburg. Gastiert doch der Vorletzte beim Tabellen-Sechsten. In den Anfangsjahren des SC in der Fußball-Bundesliga war das noch anders. Der VfB war die Macht im Südwesten, der 1993 erstmals aufgestiegene SC der ewige Underdog. Und doch lehrte er den Schwaben zumindest im heimischen Dreisamstadion regelmäßig das Fürchten. In den Anfangsjahren der Freiburger Bundesligazugehörigkeit wurde der VfB regelmäßig mit Niederlagen nach Hause geschickt. Ausnahme: Das Viertelfinale im DFB-Pokal 1996, das die Gäste im Elfmeterschießen für sich entschieden.