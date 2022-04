SC Freiburg gegen RB Leipzig Diese sechs Ex-Stuttgarter kämpfen um den Sieg im DFB-Pokal

Für den SC Freiburg war’s im Halbfinale eine klare Angelegenheit – mit 3:1 besiegte der Bundesligist den Zweitligisten Hamburger SV. Knapper ging es bei RB Leipzig zu, erst in der Nachspielzeit traf Emil Forsberg zum 2:1 gegen Union Berlin. So oder so stehen nun die Kontrahenten fest, die am 21. Mai in Berlin den Sieg im DFB-Pokal unter sich ausmachen. Für Robin Dutt ist es ein „Duell auf Augenhöhe“. Der ehemalige Coach des SC Freiburg ergänzt: „Auch wenn Leipzig seit einigen Wochen sehr stabil geworden ist: Freiburg ist es die gesamte Saison über gewesen.“