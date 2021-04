Satiresendung „Extra 3“ Noch mehr Spott über Stuttgart

Der dichte Pulk der Infizierst-Du-mich-infizier-ich-Dich-Begeisterten, die eher mitmarschierende als regulierende Polizei, die Unfähigkeit einer Stadt, Eindämmungssaboteure von der Straße zu scheuchen, und das in Zeiten, in denen der Staat von ganzen Branchen die Bereitschaft zum Ruin einfordert, um Corona in den Griff zu bekommen – sie alle waren ab Ostersamstag auf Facebook, Twitter, Instagram Dauerthema. Eine Satiresendung mehrere Tage nach dem Ereignis wirkt da schnell wie eine verfrühte „Erinnern Sie sich noch?“-Chronik.

Warten auf Böhmermann

Der Kabarettist Florian Schroeder, im Anschluss an „Extra 3“ platziert, hat den größten Bekanntheitsschub seiner Karriere zwar durch den subversiven Auftritt bei einer Stuttgarter Querdenker-Demo erhalten. Aber die aktuelle Ruframponage der Stadt lässt er als Thema aus, einen kleinen Seitenhieb hatte er ja schon in seiner vorigen Sendung untergebracht. Er denkt wohl, da sei kein heiles Stück Lack mehr, an dem sich noch frei kratzen ließe.

Immerhin, es gibt ja einen, der sich zutraut, rhetorisch – oder gedanklich – noch mal eins draufzusetzen, wo die anderen schon kapitulieren. Mal sehen, ob Jan Böhmermann im „ZDF Magazin Royale“ – Freitag, 9. April 2021, 23 Uhr – wieder mal Grüße nach Stuttgartschickt.

