Saterland in Niedersachsen Mutter und Sohn sterben nach Autounfall

Die 37-jährige Fahrerin des Wagens starb noch am Freitagabend an der Unfallstelle, das Kind erlag am Morgen in einer Klinik den schweren Verletzungen, wie Polizeisprecher Hendrik Ebmeyer sagte. Die 32-jährige Beifahrerin und fünf weitere Kinder sind schwer verletzt und werden in Kliniken behandelt.