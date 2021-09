Satellitenbild von La Palma Vulkan Cumbre Vieja spuckt weiter Lava und Asche

La Palma - Der am Sonntag ausgebrochene Vulkan auf der kanarischen Ferieninsel La Palma kommt nicht zur Ruhe. Am Donnerstag spuckte er erneut Lava in den Himmel, während auf die umliegende Gegend ein giftiger Ascheregen niederging. Das Lava bahnte sich weiter seinen Weg Richtung Meer, wenn auch etwas langsamer als in den vergangenen Tagen.