Kulturwasen in Stuttgart Sasha heizt dem Publikum ein

Stuttgart - Am Samstagabend geht über dem Cannstatter Wasen die Sonne auf einer Wolkenbank unter, es ist längst kühl, aber Sasha trägt ein tropisch buntes Hemd. Auf dieses „Thomas-Magnum-Gedächtnishemd“ ist er stolz. Er zeigt es her, er tanzt darin. Und er denkt öffentlich­ über seine Brustbehaarung nach, darüber, ob er sich im Winter einen „Pornobalken“ stehen lassen solle, einen Schnurrbart also. „Auf dem Weg hierher hat es geschüttet“, erzählt Sasha den Besuchern. 1000 von ihnen sind gekommen, manche besetzen die Holzlogen vor der Bühne und sind sicher wärmer angezogen als jene, die in ihren Autos sitzen. Sasha gehört zu den ersten, die in der Coronazeit gegen das Wetter spielen müssen. Wenn der Winter erst da ist – was wird dann aus der Musik?