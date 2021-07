Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart Österreichischer Stürmerstar äußert sich zu seiner Zukunft

Das sagt Kalajdzic zu seiner Zukunft

An diesem Donnerstag stand der zwei Meter große Angreifer in Kitzbühel den anwesenden Journalisten im Rahmen einer Medienrunde Rede und Antwort. Dabei ging es natürlich auch um die Zukunft des Stürmerstars – und die Frage, was passieren muss, damit er über einen etwaigen Vereinswechsel nachdenkt. „Rein theoretisch müsste es einfach passen“, so Sasa Kalajdzic. „Wenn ich und die Personen, deren Meinung mir am wichtigsten ist, der Meinung sind, dass es etwas gibt, das mich wirklich beeindruckt und wo ich sage, das möchte ich machen, dann mache ich das auch.“