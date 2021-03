Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart „Ich küss’ deine Augen“ – das Netz feiert Liebeserklärung an Kobel

Stuttgart - Mit einem klaren 5:1-Heimsieg gegen den FC Schalke 04 klettert der VfB Stuttgart vorläufig auf den neunten Tabellenplatz. Das Spiel am Samstag, das vor allem in der ersten Halbzeit wie ein Schützenfest für die Roten wirkte, nachdem Wataru Endo früh ein Doppelpack erzielte und die Stuttgarter klar in Führung schoss, fielen auch die Reaktionen der VfB-Fans in sozialen Netzwerken euphorisch aus. Aber auch Gregor Kobel erntete viel Lob von der Netzgemeinde. Die Anhänger der Tabellenletzten aus Gelsenkirchen haben die Partie dagegen nur noch mit Galgenhumor ertragen – und selbst das nicht alle.