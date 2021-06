Sarah Lombardi Sängerin hat geheiratet – und heißt jetzt wieder Engels

Stuttgart - Sängerin Sarah Lombardi und Fußballer Julian Büscher haben Ende Mai geheiratet. Zunächst teilte die Sängerin die überraschende Nachricht ihren Fans auf ihrem Instagram-Kanal mit. “Dieser Tag war so unfassbar schön. Wir haben im engsten Kreis der Familie gefeiert“, sagt sie am Sonntagabend in einem Video, das sie auf Instagram online stellte. “Es war einfach perfekt.“