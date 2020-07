Sanierungsprojekt in Winzerhausen Beim Kindergarten ist Geduld gefragt

Das sieht die Stadtverwaltung auch als notwendig an, da die räumlichen Verhältnisse in der Kelter doch etwas beengt seien. Und gerade in Corona-Zeiten sei es wichtig, den Kindern genügend Platz zur Verfügung zu stellen, um so „ein weiteres Zusammenrücken zu vermeiden“. Vor dem Hintergrund sei es auch sinnvoll, das Projekt nun zu verschieben. Denn eigentlich hätte der Spatenstich irgendwann im zweiten Quartal 2020 erfolgen sollen, womit der Umzug eher in die kälteren Monate gefallen wäre. Für den Termin 2022 spreche außerdem, dass es den Mädchen und Jungs „nach der nun monatelangen kindergartenfreien Zeit nicht zumutbar“ sei, „direkt weiteren Umstellungen und Einschränkungen ausgesetzt zu werden“, wie es in der Sitzungsvorlage heißt.