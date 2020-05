Sanierungsarbeiten auf der A81 Anschlussstelle Ilsfeld zeitweise gesperrt

In der zweiten Bauphase von Montag, 22. Juni, bis voraussichtlich Samstag, 11. Juli, erfolgt die Sanierung des rechten Fahrstreifens und des Standstreifens in Fahrtrichtung Würzburg ebenfalls unter Aufrechterhaltung des Verkehrs. Voraussichtlich von Freitag, 26. Juni, 20 Uhr, bis Sonntag, 28. Juni, 19 Uhr, wird dann die Anschlussstelle Ilsfeld selbst in Fahrtrichtung Würzburg gesperrt und saniert. Die Umleitung in Fahrtrichtung Würzburg erfolgt an diesem Wochenende wiederum über die Bedarfsumleitung U15 (über Auenstein und Abstatt) nach Untergruppenbach. Der Verkehr aus Richtung Stuttgart mit Fahrtziel Ilsfeld kann bereits bei Mundelsheim abfahren und über die U13 nach Ilsfeld gelangen. Die T+R Wunnenstein Ost (Fahrtrichtung Würzburg) ist in diesem Zeitraum ebenfalls gesperrt.