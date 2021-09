Segelschulschiff "Gorch Fock" verlässt Werft - Defekt bei Probefahrt

Die eigentlich für zwei Tage geplante Probefahrt auf der Weser und der Nordsee musste die "Gorch Fock" allerdings wegen eines technisches Defekts vorzeitig beenden. Eigentlich sollte das Schiff erst am Donnerstag nach Wilhelmshaven kommen, um am dortigen Marinearsenal mit der Endausrüstung ausgestattet zu werden. Da sich der Schaden aber unterwegs auf See nicht beheben ließ, steuerte die "Gorch Fock" schon am Mittwochabend den Hafen der Jadestadt an, wie die Lürssen-Werft am Abend mitteilte.