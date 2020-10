Sanierung per Hubschrauber Mehr als 13 Millionen Bäume im Alpen-Schutzwald gepflanzt

In Bayern - dem einzigen Bundesland Deutschlands mit Anteil an den Alpen - sind nach dem Waldgesetz rund 60 Prozent der 260.000 Hektar Bergwaldfläche als Schutzwald definiert. Rund zehn Prozent des Schutzwaldes gelten als sanierungsbedürftig. Um Menschen, Gebäude und Infrastruktur weiter vor alpinen Gefahren zu beschützen, wird erheblicher Aufwand bei der Aufforstung betrieben. So werden die Baumsetzlinge vielerorts mit dem Helikopter in das unwegsame Gelände geflogen - das kostet.