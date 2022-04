Schweres Gerät und ganz schön was los in der Marbacher Marktstraße am frühen Dienstagmorgen: Gegen 6.30 Uhr erreichte der mächtige 140-Tonnen-Autokran sein Ziel etwas oberhalb des Rathauses. Gut eineinhalb Stunden später traf auch das ein, was er transportieren sollte: der Technikschacht für das Fontänenfeld, das künftig die neue Fußgängerzone zieren soll. Der betonierte Schacht – 24 Tonnen schwer – kam als große schwarze Box per Tieflader in die Marktstraße und wurde an den rund 30 Meter hohen Kran gehängt. Von dort ging der kurze Flug hinauf: vorbei am Bären, am Schillerhof und dann wieder hinunter und ganz langsam hinein in die 3,60 Meter tiefe Grube zwischen Foto Beran und der Bäckerei Mildenberger. Verfüllt und mit Deckel verschlossen ist sie dann auch wieder überfahr- und überlaufbar. Foto: Sandra Brock