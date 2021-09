Sanierung in Steinheim Kirchengemeinde zieht Lehren aus Pfusch

Steinheim - Nichts hält ewig, erst recht nicht Kirchen. Das weiß auch die evangelische Gemeinde in Steinheim. Sie ließ deshalb den Turm der rund 700 Jahre alten Martinskirche vor zwölf Jahren für 210 000 Euro sanieren. Vor zwei Jahren stellte sich jedoch heraus: Es war bei der Ausführung gepfuscht worden. Das Fachwerk am Turm und die teilweise zerstörten Auflager der Dachsparren auf den Mauern der Kirche müssen nun umfangreich saniert werden. Seit Juli ist die komplette Kirche eingerüstet: Die Schäden sind so groß, dass Kosten von rund einer Million Euro anfallen.