Sanierung in Gronau abgeschlossen Die Alte Schule als neues Schmuckstück

Beigetragen hat zur Akzeptanz sicherlich, dass die neuen Eigentümer aus dem Bottwartal kommen. Erhard Fichtner stammt aus Kleinbottwar, seine Firma Protec sitzt in Beilstein. „Ich bin tausende Male an diesem Haus vorbeigefahren“, blickt er zurück. Die Sanierung ging er mit seinem Bruder Uwe Fichtner an, der Architekt ist. Ziel war es, möglichst viel zu erhalten. Allerdings musste dann doch ein neuer Boden her, denn es stellte sich heraus, dass es in manchen Zimmern bis zu fünf Zentimeter Versatz gab. Jetzt ist alles eben und mit Trittschall ausgestattet. Herausfordernd sei es auch gewesen, die Leitungen durch die alten Balken zu verlegen.