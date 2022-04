Sanierung in Affalterbach Am Kirchturm bröckelt es nicht mehr

Die Sanierung der Martinskirche wird aber wohl in den kommenden Jahren noch weitergehen. Manfred Sakschewski befürchtet, dass das Gebäude im Fundament nicht richtig steht. Im Kirchenschiff habe man Risse entdeckt, die höchstwahrscheinlich auf den Baugrund zurückzuführen seien. „Eventuell müssen wir das Fundament unterfüttern.“ Das werde sich in den nächsten Monaten entscheiden. „Sollte alles in Ordnung sein, können wir zur Innensanierung übergehen.“ Wahrscheinlicher dürfte sein, dass auf die Kirchengemeinde in etwa zwei Jahren eine neue Baustelle zukommt.

Das Land fördert Denkmalschutz-Projekte

Im Landkreis Ludwigsburg

fördert das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen (MLW) die Natursteinsanierung an der Affalterbacher Martinskirche mit rund 33 000 Euro. Außerdem unterstützt das MLW die Sanierung der Mundelsheimer Nikolauskirche samt Kirchturm, Tragwerk und Fachwerk mit insgesamt 41 000 Euro, die der Freudentaler Pfarrkirche mit etwa 26 000 Euro und die Sanierung von Dach und Fachwerk am Rathaus Münchingen mit 63 000 Euro.