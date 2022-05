Sanierung geht weiter Kita Hauäcker bleibt ein Problemkind

Manche Kommunen machen mit älteren Kindergärten kurzen Prozess. Die Gemeinde Oberstenfeld hingegen will die Kita Hauäcker erhalten, auch wenn sie längst zum Problemkind geworden ist. Im Gebäude aus dem Jahr 1980 ist bei einer unerwarteten Dachsanierung im Vorjahr schon wieder ein Makel festgestellt worden. Einen Abriss und einen Neubau will die Kommune trotzdem nicht anpacken. Sie hat schon zu viel Geld in die Sanierung gesteckt, als dass sie dafür einen Millionenbetrag in die Hand nehmen wollte.