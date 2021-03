Sanierung der Riedhalle Vorplatz könnte neues Gesicht erhalten

Starten soll der zweite Bauabschnitt in der Riedhalle und damit die eigentliche Generalsanierung Anfang Mai, sagt Arnd Füldner auf Nachfrage. In der ersten Runde seien bereits zwei Umkleidekabinen auf Vordermann gebracht worden. „Der Sportbetrieb ist immer gewährleistet“, betont Füldner. Damit spielt er auch darauf an, dass die direkt angrenzende Trainingshalle über keine eigenen Umkleiden verfügt, sondern auf die Kabinen in der Riedhalle angewiesen ist. Deshalb war es so wichtig, den Umbau der zwei Kabinen vorzuziehen. Dort können sich die Sportler dann trotz der drumherum laufenden Sanierung für ihre Leibesertüchtigung ins passende Outfit werfen und sich anschließend rüber in die Trainingshalle begeben.