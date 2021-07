Sanierung der Riedhalle in Steinheim Vorplatz der Riedhalle wird herausgeputzt

Grüne sehen „keine unmittelbare Notwendigkeit“

Gleichwohl war das Vorhaben wegen der Kosten umstritten. Denn es gab auch eine Alternative, die das Budget für die Hallensanierung nicht zusätzlich belastet hätte: Demnach wäre nur das Allernötigste wie Belagsausbesserungen an dem Vorplatz unternommen und quasi der Status quo erhalten worden. Eine Lösung, für die sich insbesondere Rainer Breimaier von den Grünen und Michael Bokelmann von den Freien Wählern starkmachten. „Wir sehen keine unmittelbare Notwendigkeit, einen Außenbereich zu schaffen, der eventuell Feste von innen nach außen verlagert“, meinte Breimaier, der das Projekt in die Kategorie „nice to have“ einordnete. Der Grünen-Sprecher erinnerte an die angespannte Haushaltslage und gab zu bedenken, dass das Geld, das man hier ausgebe, an anderer Stelle fehlen werde. Michael Bokelmann fürchtet zudem, dass über das geöffnete Foyer vermehrt Schmutz in die Halle getragen wird, die ja hauptsächlich von Herbst bis Frühjahr bespielt werde. Der Belag nehme somit womöglich schon nach wenigen Jahren Schaden, erklärte der Freie Wähler.