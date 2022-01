Sanierung der Ortsdurchfahrt Superbaustelle wird Murrer nerven

An die Kreuzung nach Steinheim könnte eine Ampel kommen

Am Ende sollen aber die Busfahrer zu den Gewinnern der Sanierung zählen. Denn die Gemeinde will die Kreuzung am Ende der Ortsausfahrt nach Steinheim verbessern. Das könnte durch eine Ampel mit einer Bedarfsschaltung gelingen, denkt der Murrer Bürgermeister. Für Fußgänger solle eine Verkehrsinsel ausgebaut werden. Für einen Kreisverkehr sei die Stelle zu eng. Das versetzte Parken an der Steinheimer Straße will Bartzsch beibehalten. Es habe den Durchgangsverkehr vermindert, aber auch so flüssig wie notwendig gehalten.