Sanierung der Marbacher Fußgängerzone Mit Tipps der Bürger auf Sanierungskurs

Marbach - Die meisten Geschäfte sind geschlossen, die Passanten kann man fast an einer Hand abzählen. Kurzum: die Marbacher Fußgängerzone gibt derzeit in Folge der Corona-Krise ein trostloses Bild ab. Allerdings war es auch davor schon um die Attraktivität der Marktstraße nicht zum Besten bestellt. Deshalb soll die gute Stube im kommenden Jahr eine Frischzellenkur bekommen. Die ersten groben Entwürfe für die Umgestaltung hatte das Büro Baldauf Architekten bereits präsentiert. In den vergangenen Wochen waren dann die Bürger am Zug. Sie konnten ihre Vorschläge einbringen. Welche davon in die vertiefende Planung aufgenommen werden, diskutierte der Verwaltungsausschuss am Donnerstag. Am Ende konnte das Gremium den jeweiligen Empfehlungen der Rathausspitze einmütig folgen.