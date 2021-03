Sanierung der Campus-Schulen in Steinheim Preisdifferenz zur Planung sorgt für Unmut

Steinheim - Die Schulen des Steinheimer Campus sollen digitalisiert werden. Das ist unstrittig. Für Diskussionen in der jüngsten Gemeinderatssitzung sorgte jedoch, dass das, was bislang in den diesjährigen Haushaltsplan eingestellt wurde, und das, was nun noch hinzukommt, deutlich voneinander abweicht. Als überplanmäßige Ausgabe wurden letzten Endes aber doch die gewünschten 612 000 Euro genehmigt – auch wenn Rainer Breimaier, Fraktionsvorsitzender der Grünen, anmerkte: „An so viel kann ich mich in meinen 17 Jahren als Gemeinderat nicht erinnern.“ Auch ihm sei das „sauer aufgestoßen“, erklärte Bürgermeister Thomas Winterhalter, und er entschuldige sich dafür.