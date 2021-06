Sanierung an Marbacher Grundschule Toiletten werden in Sommerferien herausgeputzt

Terminplan wird angepasst

Dass die Handwerker nicht schon im vergangenen Jahr angerückt waren, hatte finanzielle Gründe. Die Kommune hatte Zuschüsse für die allgemeine Generalüberholung der Bildungsstätte an der Kernerstraße über die Schulbauförderung beantragt und wollte erst abwarten, ob und wie viel Geld über diesen Topf abgeschöpft werden kann. Nachdem die öffentliche Hand Fördermittel in Höhe von rund 1,7 Millionen freigegeben hatte, war klar, dass als Erstes die Toiletten herausgeputzt werden sollten. Zunächst war angedacht, das Vorhaben in zwei Tranchen auf die Pfingst- und die Sommerferien zu verteilen, sagte die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik nun im Ausschuss für Umwelt und Technik. „Wir sind dann aber auch im Hinblick auf die Abstimmung mit den Ausschreibungsergebnissen zu der Erkenntnis gelangt, dass wir diese Maßnahme komplett in den Sommerferien durchführen werden“, erklärte sie. Dieses Vorgehen sei auch mit der Schule abgestimmt, beteuerte die Erste Beigeordnete, die keinen Hehl daraus machte, dass diese Umstellung unter Umständen einen kleinen Haken haben könnte: „Die Sanierung wird noch leicht in den Schulbetrieb hineinreichen.“ Möglicherweise müssten dann noch letzte Arbeiten erledigt werden. Sollte das die Nutzung der Toiletten verhindern, wäre das aber kein Problem. Die Stadt will WC-Container aufstellen lassen, auf die in diesem Fall ausgewichen werden könnte.