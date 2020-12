Sandra Maischberger zum Corona-Virus Heidenreich: „Lauterbach geht mir auf die Nerven“

„Lauterbach versteht mehr von den Viren, ich vom Recht“, bemerkte der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki. Er kritisierte Fehler der Vergangenheit, man hätte schon vor Wochen die Mitarbeiter von Altenpflegeheimen mit FFP-2-Masken ausstatten müssen und ihnen Schnelltests anbieten müssen. Kubicki bemerkte, dass die Gerichte derzeit die Maßnahmen akzeptierten, da es auch noch staatliche Hilfe für die vom Shutdown betroffenen Unternehmen wie Fitnessstudios, Hotels und Restaurants geben. Im Januar und Februar – wenn die Hilfen beendet sind – könnten die Gerichte aber schon anders entscheiden: „Es werden ja hier ganze Berufszweige lahm gelegt.“

FDP-Mann Kubicki verweist auf „geöffnete Tierparks“ in Schleswig-Holstein

Wenngleich Lauterbach dem FDP-Mann Recht gab in der Einschätzung, man hätte Risikogruppen besser schützen müssen, so blieb dennoch unscharf, was die FDP eigentlich besser machen würde. „Wir haben doch mehr gemacht, als die FDP vorgeschlagen hat“, sagte Karl Lauterbach. Hilflos in dem Zusammenhang wirkte dann auch die Bemerkung des sonst sehr wortgewaltigen Kubicki, dass man regional nach Inzidenzen unterscheiden müsse und in Schleswig-Holstein – wo die FDP mit CDU und Grünen an der Regierung ist – immerhin die Tierparks wieder geöffnet haben.

Auf interessante Nebenaspekte wies noch der Kolumnist Jan Fleischhauer hin, der asiatische Staaten wie Japan oder Südkorea als Vorbild bei der Corona-Bekämpfung empfahl und fragte, warum Deutschland eigentlich alle möglichen Freiheitsrechte einschränke, nicht aber beim Datenschutz. Wäre dies der Fall, könnte man vielleicht auch die „nutzlose“ Corona-Warn-App stärken, die hätten sich zwar schon 20 Millionen Menschen heruntergeladen, aber wo sich einer angesteckt hat, könne mit der immer noch nicht nachvollzogen werden.

„Wir sind humorrelevant“, sagt die Kabarettistin Kroymann

Und da war die Kabarettistin Maren Kroymann, die auf die drastische Lage in der Kulturszene hinwies, geprägt von Theater- und Kabarett-Schließungen trotz „toller“ Hygiene- und Abstandskonzepte. Sie kenne Maskenbildnerinnen, die wollten jetzt eine Umschulung machen, es gebe ja keine Auftritte mehr. Dabei seien viele Künstler und Kabarettisten „humorrelevant“, man könne deren Bühnen nicht einfach schließen: „Die Regierung muss uns schützen.“ Elke Heidenreich konnte das nur unterstützen: „Kultur macht uns zu Menschen!“