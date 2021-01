Sandra Maischberger zu den USA Röttgen: „Die Bekloppten sind nicht das Problem“

Die Demokratie hat an Ansehen verloren

Der CDU-Politiker, der sich ja auch um den Vorsitz seiner Partei bewirbt, glaubt, dass Joe Biden einen echten „Neuanfang“ wagen müsse, zum Wohle der USA. „Das Kapitol ist nur ein Gebäude. Aber unter diesen Bedingungen von Hass, Feindschaft und Gegnerschaft im Land hat Biden die Aufgabe, die US-Demokratie zu retten.“ Dass Länder wie der Iran nun auf das Scheitern des westlichen Demokratiemodells zeigten, das sei ja deutlich. „Die US-Demokratie ist objektiv geschwächt“, so Röttgen, es habe durch die Ereignisse von Washington einen „Ansehensverlust“ der Demokratie gegeben. Der Westen stehe im Systemwettbewerb mit China, das sich technologisch und wirtschaftlich überlegen sehe. Wenn in dieser Lage mit den USA „die mächtigste Volkswirtschaft der Welt und die älteste Demokratie“ wanke, dann schwäche das das gesamte demokratische System. Im übrigen habe man „den Hass und die Verächtlichmachung des Staates“ auch in Deutschland.

Von den Republikanern, der Schwesterpartei der CDU, sei er im übrigen tief enttäuscht, so Röttgen. Er begrüße es sogar, dass die im Kongress die Mehrheit an die Demokraten verloren hätten.

Das Problem sind nicht die „Bekloppten“

Auf die Republikaner aber wird es in Zukunft entscheidend ankommen. Welchen Weg werden sie einschlagen? Den Trumpismus ohne Trump weiterführen? „Diese Typen“, so Röttgen, die das Kapitol gestürmt hätten, „die sind ja nicht das Problem“. Das Problem seien „nicht die Bekloppten und der Mob“, sondern die „Normalos“, die Trump und seinen Aggressionen ihre Stimme gegeben hätten. Sandra Maischberger zitierte hierzu eine aktuelle Umfrage von YouGov,wonach 45 Prozent der US-Republikaner die Randale von Washington für gut befanden und nur 27 Prozent darin eine Bedrohung der Demokratie sehen.

Auch der deutsch-amerikanische Moderator Ron Williams wies daraufhin, das 70 Millionen Wähler von Trump noch voll von dessen „Gift“ seien. Das Feuer, das Trump gelegt habe, das werde nicht sobald verschwinden, und er selbst fürchte sogar um das Leben der neuen Vizepräsidentin Kamela Harris und des Präsidenten Joe Biden. Beim Schutz des Kapitols vor „Black-Live-Matters“-Demonstranten seien die Sicherheitskräfte übrigens wesentlich martialischer aufgetreten, so Williams. „Wären jetzt Schwarze bei der Demo gewesen, hätte es mehr Blut gegeben.“

Trump als unfähig zum Amt erklären?

In der Frage, ob es zur Feststellung einer Amtsunfähigkeit von Trump durch sein eigenes Kabinett kommen könnte, blieb die Runde vage – eher verneinend. Ja, es gebe wohl Gespräche, hieß es. „Für die Republikaner könnte der Sturm aufs Kapitol auch ein Weckruf sein“, meinte die US-Politologin Sudha David-Wilp. „Die nächsten zwei Wochen werden noch sehr lang werden.“

Der Journalist und USA-Kenner Ansgar Graw meinte, das Verfahren sei im Prinzip möglich, wenn Vizepräsident Mike Pence es wegen geistiger Umnachtung des Präsidenten beispielsweise initiiere, aber es gehe ja gar nicht, „wenn sich das halbe Kabinett vorher in die Büsche schlägt“. Craw äußerte – was Trump anbelangt – einen Wunsch für die Zukunft: Der solle seine „verrückten Anhänger“ in einer eigenen kleinen Partei einbinden – außerhalb der Republikaner. „Seine Unternehmen sind ja hoch verschuldet. Er muss sich ja irgendwie beschäftigen.“