Sandra Maischberger und die US-Wahlen „Der nette Großvater kann die USA einen“

An einen Bürgerkrieg will die Kabarettistin Tuft nicht glauben

Von einer Spaltung der USA war bei Maischberger viel die Rede, aber dass bei einem möglichen Wahlsieg von Joe Biden dann rechte Milizen im Land einen Bürgerkrieg entfachen, das konnte sich die US-Kabarettistin Gayle Tuft auch nicht so recht vorstellen: „Ich glaube an die Vernunft der Amerikaner.“ Martialische Bilder wie die von der Besetzung des Kapitols in Michigans Hauptstadt Lansing durch Schwerbewaffnete im Frühjahr – die gegen die Corona-Maßnahmen von Gouverneurin Gretchen Whitmer protestierten – habe sie übrigens zuvor „noch nie gesehen“.,

Auf Joe Biden lag die Hoffnung der Maischberger-Runde, obwohl die Moderatorin (54) fragte, ob der 77-jährige nicht „ein alter Mann auf Abruf“ sei. Der „Burner“ sei ja der Joe Biden wirklich nicht, meinte der Politikprofessor Hacke, aber er werde einen guten Stab um sich scharen, und die Kabarettistin Tuft zeigte viel Sympathie für Bidens starke als Vizepräsidentin auserkorene Kamala Harris (56), die im Falle des Falles ja einspringen könne. Eine Lanze für Biden brach immerhin der Kolumnist Graw, vielleicht sei es doch eine Überraschung, wenn die USA „einen netten Großvater“ als Präsident erhielten, der das Land eine und nicht weiter spalte – ein Mann des Übergangs.

Die Linke Sahra Wagenknecht lobt Trumps Kriegsmüdigkeit

Wasser in den Wein goß zum Schluss die Linkenpolitikerin Sahra Wagenknecht mit der Bemerkung, dass Joe Biden „die rücksichtslose Außen- und Wirtschaftspolitik der USA“ fortsetzen werde. Schon 2016 hatte Wagenknecht die Wahl Trumps „nicht als Katastrophe“ sehen wollen, jetzt wiederholte sie ihre Sympathie für dessen Kurs, für dessen Pläne für einen weltweiten US-Truppenabzug und seine protektionistischen Alleingänge zum Wohle des eigenen Volkes als Vorbild für Deutschland, denn auch „wir“ brauchten eine „konsequente Industriepolitik“. „Ja, Trump hat das Land gespalten. Aber die Ursachen liegen doch viel tiefer. Wesentliche Teile der US-Bevölkerung sind lange Zeit isoliert worden, dass rächt sich jetzt.“ Und was die Sicherheitspolitik anbelange, so sei Donald Trump der erste US-Präsident seit langem, der keinen neuen Krieg angezettelt habe und auf US-Militärbasen in Deutschland – die todbringende Drohnen losschickten – könne sie auch gut verzichten. Und was die Nato anbelange, mit dessen Austritt Trump liebäugelt, da müsse man doch mal schauen, was die alles angerichtet habe in Staaten wie Libyen oder Syrien.

„Sie machen das Gleiche wie Donald Trump“, entgegnete da der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff. Trump sei „unberechenbar“, Biden aber wäre ein Partner. Aber selbst Lambsdorff hatte dann an Trump etwas Positives anzuerkennen: Dessen America-First-Politik sei für die USA eigentlich kein Schaden gewesen, und BMW- und Daimler-Werke in den USA seien jetzt die größten Autoexporteure des Landes nach China geworden. Das Problem mit Trump aber sei, dass er aus Handelsbeziehungen „eine Waffe geschmiedet“ habe.