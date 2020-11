Sandra Maischberger und der Klimawandel „Mit einem Fiat können Sie doch gar nicht alles machen“

„Sollen wir etwa die Bundeswehr nach Indonesien schicken?“

Spitze Bemerkungen blieben da aus, kamen aber später, als Altmaier auf andere Klimasünder in der Welt zeigte und an die „gemeinsame Verantwortung“ appellierte. In Russland habe er erfahren, dass dort viele noch gar nicht an den Klimawandel glaubten, und in China werde zwar in die Erneuerbaren Energien investiert, es werden gleichzeitig aber auch neue Kohlekraftwerke gebaut. Und auf einer Reise nach Indonesien, wo 260 Millionen Menschen leben, da habe er bei einem Minister für die Windräder und die Solarkraft geworben, doch der habe ihm gesagt, Indonesien habe Kohlevorräte, und die zu verfeuern sei halt billiger. Ja, was er denn da machen solle, fragte Altmaier in die Runde: „Sollen wir etwa die Bundeswehr nach Indonesien schicken?“