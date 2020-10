Sandra Maischberger und Corona Virologe Streeck: „Das ist nicht das Killervirus, wie wir dachten“

Beim Studiogast Hendrick Streek, Professor für Virologie an der Universität Bonn, rannte Gaschke da offene Türen ein. Der musste nach einer Frage von Sandra Maischberger seinen in einem Interview gefallen Satz verteidigen, wonach auch 20 000 Neuinfektionen am Tag „uns keine Angst machen sollten“. Zum einen hielt Streeck die vom SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach genannte Zahl, dass es bei einer so hohen Infektionsrate zu 200 Toten am Tage komme, für viel zu hoch gegriffen. Zum anderen müsse man bei „Schäden“ durch Corona auch über die verschobenen Operationen sowie die „verlorenen Existenzen“ reden.