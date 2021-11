Sander Sagosen vom THW Kiel Norwegischer Superstar verlässt die Handball-Bundesliga

Kiel/Flensburg - Die Handball-Bundesliga verliert drei Topspieler aus Norwegen. Wie der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt am Freitag mitteilten, werden die Rückraumspieler Sander Sagosen und Magnus Röd ihre bis zum 30. Juni 2023 datierten Verträge nicht verlängern. Schon am Ende dieser Serie verlässt Magnus Gullerud den aktuellen Tabellenführer SC Magdeburg. Die drei Nationalspieler werden mit dem Club Kolstad IL in ihrem Heimatland in Verbindung gebracht, der am Sonntag sein finanzkräftiges Projekt vorstellen will. Auch Linksaußen Rune Dahmke vom THW Kiel ist bei den Norwegern ein Thema.