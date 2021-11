San Francisco Deutscher Oscar-Bewerber mit Stargast Dan Stevens

Der britische Hauptdarsteller und die deutsche Produzentin Lisa Blumenberg stellten den Film in der Nacht zum Dienstag in San Francisco vor einem Live-Publikum im ausverkauften Kino vor. "Wir haben den Film während der Pandemie in Berlin gedreht und damit Riesenglück gehabt, und nun schätzen wir uns sehr glücklich, ihn hierher zu bringen", sagte Stevens der Deutschen Presse-Agentur.