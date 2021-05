Salma Hayek „Sterbe lieber Zuhause“: Schauspielerin spricht über Corona-Erkrankung

Los Angeles - Die Schauspielerin Salma Hayek (54, „Frida“) hat in einem Interview mit dem US-Filmblatt „Variety“ erstmals öffentlich über eine zurückliegende schwere Covid-19-Erkrankung gesprochen. „Mein Arzt flehte mich an, in ein Krankenhaus zu gehen, weil es so schlimm war“, erzählt Hayek in dem am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Gespräch. „Nein, danke. Ich sterbe lieber Zuhause“, habe sie geantwortet.