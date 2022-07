Saisonvorbereitung City härterer Test für Bayern - Kimmich lobt Neuzugänge

Sadio Mané ist beim Duell in der deutschen Nacht zum Sonntag (1.00 Uhr MESZ) gegen den englischen Meister von Pep Guardiola nicht mehr dabei. Der 30 Jahre alte Senegalese reist nach der Kür zu "Afrikas Fußballer des Jahres" nicht mehr aus Marokko in die USA zurück. Er freut sich aber schon auf sein Pflichtspieldebüt in einer Woche beim Supercup in Leipzig.