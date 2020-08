Saisonvorbereitung beim VfB Stuttgart Start in die Woche ohne Kempf und Kalajdzic

Nach dem kategorischen Aufwärmprogramm, das vom neuen Athletiktrainer Oliver Bartlett geleitet wurde, waren mehrere Spielformen angesetzt. Mit auf dem Platz dabei waren auch wieder die Youngster Antonis Aidonis und Florian Kleinhansl, die vornehmlich in der U21 in Pflichtspielen zum Einsatz kommen werden. Nach der Einheit auf dem Rasen direkt vor den Fitness-Containern am Vereinsgelände ging es für die Truppe in die Arena nebenan. Dort wurde das Mannschaftsfoto für die neue Saison aufgenommen.