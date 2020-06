Saisonstart für den TC Oberstenfeld Starker Auftakt in die Corona-Saison

Damit war der Gesamtsieg auch schon gesichert. Dann an Position drei hatte Emil Rast gegen Timo Föhl beim 6:1, 6:0 überhaupt keine Probleme. Und auch Patrick Kienzle feierte an fünf mit 6:2, 6:3 gegen Nils Jauch einen klaren Sieg. Somit stand es also 5:1, was die Reutlinger in den drei Doppeln nicht mehr aufholen konnten – im Gegenteil: Die Oberstenfelder legten hier sogar nochmal richtig nach und feierten drei glatte Siege ohne Satzverlust. „Wir haben ja den Vorteil, dass wir mit Steffen Class, Emil Rast und mir drei Linkshänder in der Mannschaft haben. Damit haben wir gute Möglichkeiten zu variieren“, sagt Julian Schöller. Und so bot der TCO drei „Rechts-Links-Duos“ auf, was den gewünschten Erfolg hatte.