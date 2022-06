Saisonstart des VfB Stuttgart So läuft der Trainingsauftakt beim VfB

Beim Trainingsauftakt fehlen werden Sasa Kalajdzic, Hiroki Ito, Wataru Endo, Dinos Mavropanos, Borna Sosa und der zuletzt an Schalke 04 ausgeliehene Darko Churlinov. Sie waren zuletzt noch für ihre Nationalteams unterwegs und steigen erst am 4. Juli in den Trainingsbetrieb ein. Die in der vergangenen Saison verliehenen Antonis Aidonis (Dynamo Dresden), Maxime Awoudja (WSG Tirol), Philipp Klement (SC Paderborn) und Alou Kuol (SV Sandhausen) werden dagegen am Montag mittrainieren. Komplettiert wird der vorläufige Trainingskader von den Eigengewächsen Thomas Kastanaras (U19) sowie Laurin Ulrich (U17).