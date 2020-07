Saisonrückblick zum VfB Stuttgart Achterbahnfahrt zum Aufstieg

Stuttgart - Zwei Präsidenten, eine komplett neue sportliche Führung, zwei Trainer, eine WLAN-Panne, die bundesweit für Hohn und Spott sorgte, dazu eine sportlich von einigen Höhen und so manchen Tiefen geprägte Saison – der VfB Stuttgart hat in dieser Runde mal wieder alles mitgenommen. Am Ende schafften es die Schwaben, den dritten Wiederaufstieg in die Bundesliga zu realisieren.