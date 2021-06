Saisonrückblick des VfB Stuttgart Der Aufsteiger, der fast nie wie einer spielte

Stuttgart - Tabellenplatz Neun, 45 Punkte und keine Abstiegssorgen – hätte man dieses Saisonergebnis dem VfB und seinen Fans im September vorgelegt, hätten es vermutlich fast alle unterschrieben. Kein Wunder also, das sowohl Mannschaft und auch Anhänger sich wohl mit positiven Gedanken an die Saison 2020/21 erinnern werden – und das obwohl nur an den ersten beiden Heimspielen eine geringe Anzahl an Fans ins Stadion durfte.