Saisonplanung des VfB Stuttgart Ist dieser Kader ohne Neuzugänge reif für die Bundesliga?

Sven Mislintat, der Sportdirektor der Stuttgarter, muss dennoch an der Zukunft basteln – und hat gegenüber unserer Redaktion eine erstaunliche Ankündigung gemacht. „Wir können uns auch vorstellen, mit genau dieser Mannschaft ohne einen Neuzugang in die neue Saison zu gehen“, sagte er – und zwar unabhängig davon, ob der VfB den Aufstieg in die Bundesliga schafft, oder nicht.