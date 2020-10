Saisonfinale im Mitmach-Garten Marbach Gemeinschaft gibt Glücksgefühle

Zu Beginn der Arbeitsaktion am Sonntagnachmittag um 13 Uhr begrüßt Marco Kraft vertraute wie neue Gesichter. „Wir freuen uns natürlich über so viele neue Helfer“, bedankt sich Kraft. Es müssten Beete abgeräumt und abgedeckt werden, Holzhackschnitzel verteilt und ein Schild wäre aufzustellen, beschreibt er die anstehenden Aufgaben. Und: In einem Beet werden schon Knoblauchzehen fürs nächste Jahr ausgebracht. Doch bei so vielen Helfern wäre er guter Dinge. Kraft ist seit der Geburtsstunde des Gemeinschaftsgartens im Mai 2018 dabei. Gleichzeitig ist er Sprachrohr und Verbindung zur Stadt Marbach, die die Fläche kostenlos bereitstellt. Andrea von Smercek ist Ansprechpartnerin bei der Stadt und heute selbst mit ihrer Tochter zum Mithelfen vor Ort. Über Smercek als Dreh- und Angelpunkt laufen dann Unterstützungsangebote wie die Spende einer Gärtnerei, die der Gruppe junge Tomatenpflanzen überlässt. So viel Solidarität passt zum Konzept, denn in dem Garten kann jeder mitmachen oder ernten, unabhängig davon, ob er nun mitgegärtnert hat oder nicht.