Saison-Auftakt in den Freibädern Anlaufschwierigkeiten beim Buchungssystem

Lesen Sie aus unserem Angebot: Zahlreiche Neuerungen – Wellarium wieder ein Stück moderner Einfach gerne in bar zahlen möchte die Steinheimerin Irene Wölfel. Die 83-Jährige hat kein Internet und kann sich somit – ebenso wie ihre Senioren-Frühschwimmer-Kolleginnen – auch kein Online-Ticket zulegen. Aus diesem Grund hat sie sich mit einem Brief an die Marbacher Zeitung gewandt. „Seit circa 30 Jahren hatten wir Dauerkarten und waren jeden Tag im Bad. Nun soll es für uns keine Möglichkeit mehr geben, eine Eintrittskarte zu erwerben, nur weil wir kein Internet haben“, schrieb sie in diesem verzweifelt. Inzwischen ist sie froh. Die Lage hat sich geklärt. „Sie hatten ein Einsehen mit uns alten Rentnern. Wir können uns jetzt doch ein Ticket an der Kasse kaufen“, erzählt sie in einem Telefonat. Torsten Bartzsch kennt den Fall. „Das sind Stammgäste, die wirklich kein Internet haben. Bei solchen Einzelfällen kann man auch eine Ausnahme machen, ansonsten sind wir aber hart. Denn der Hauptgrund, warum wir die Tickets nur online verkaufen ist ja das Thema Kontaktnachverfolgung. Wir müssen die Daten nachweisen können. Und es wäre ein viel zu großer bürokratischer Aufwand, wenn wir das alles an der Kasse machen müssten.“

Entscheidung über Früh- und Spätschwimmen ist noch nicht gefallen

Dem ist auch in Oberstenfeld so, dennoch bietet man das Zahlen an der Kasse an. „Es sollte aber nicht die gängige Variante werden. Denn wir wollen ja gerade Menschenansammlungen im Kassenbereich vermeiden.“ Klar sollte den Leuten in diesem Zuge auch sein, „dass Online die erste Zugriffsart ist. Heißt: Sind die Tickets hier weg, gibt es an der Kasse keine mehr“, macht Markus Kleemann klar.

Was das Thema Früh- und Spätschwimmen angeht – die Entscheidung, erstmal ohne die zwei Varianten in die Saison zu starten, sei der bisherigen Testpflicht geschuldet gewesen. „Jetzt muss man sich ja nicht mehr testen lassen und wir prüfen gerade eine Anpassung der Struktur und Ausweitung der Öffnungszeiten. Es gilt also noch nicht für die ganze Saison“, kann Kleemann beruhigen.

Der Ansturm auf die beiden Bäder war im Übrigen groß. „Die Nachmittagsschichten sind seit dem ersten Tag an voll ausgebucht“, berichtet Torsten Bartzsch. „Die Nachfrage ist groß“, sagt auch Markus Kleemann.

Das Steinheimer Wellarium hat täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Besucht werden kann das Bad in zwei Schichten. Schicht eins geht von 8 bis 13 Uhr, Schicht zwei von 14 bis 19 Uhr. Dienstags und freitags bietet das Wellarium von 6 bis 7.30 Uhr Frühschwimmen an. Pro Schicht sind 1095 Badegäste zugelassen. Tickets können über die Homepage gebucht werden. Erwachsene zahlen pro Schicht 4 Euro, Ermäßigte 2,50 Euro.



Das Mineralfreibad Oberes Bottwartal hat täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Auch hier gibt es zwei Schichten. Schicht eins geht von 9 bis 13 Uhr, Schicht zwei von 14 bis 20 Uhr. Pro Schicht dürfen 700 Menschen ins Bad. Tickets können online gebucht werden. Erwachsene zahlen in Schicht eins 4 Euro, in Schicht zwei 5,50 Euro. Ermäßigte passend 2,50 und 3 Euro.