Sahra Wagenknecht bei Anne Will „Putin ist kein durchgeknallter Nationalist“

Stuttgart - Eine Talkrunde zum drohenden Einmarsch Russlands in der Ukraine geht ohne die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht natürlich gar nicht, und auch bei Anne Will in der ARD am Sonntagabend war sie wieder mal dabei und sorgte mit ihren Argumenten gegen den westlichen Mainstream für Ärger. Die Gegenrede der anderen vier Studiogäste gegen die Putin in gewisser Weise verstehende Wagenknecht aber fiel so massiv aus, dass SPD-Parteichef Lars Klingbeil seine Fassungslosigkeit über die Analyse der Linken betonte und die Publizistin Cornelia Stelzenmüller vom „Brookings Institut“ – spezialisiert auf transatlantische Beziehungen – bemerkte, nachdem sich Wagenknecht über die baltischen Staaten ausgelassen hatte: „Das ist doch Quatsch, was Sie sagen. Ich möchte ja nicht unhöflich sein“, aber die baltischen Länder als Marionetten der USA darzustellen, so Stelzenmüller, das stimme einfach nicht.